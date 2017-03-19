Uçaksavarla gelmişler

15 Temmuz darbe girişiminde 4 zırhlı askeri araçla Fenerbahçe Orduevi’ni basmaya giden 1’i üsteğmen, 3’ü uzman çavuş 40 asker hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Söz konusu dosayada 3’ü tutuklu 40 şüpheli asker ismi bulunuyor.

194 SAYFALIK İDDİANAME

İddianame 194 sayfadan oluşuyor. İddianamede Fenerbahçe Orduevi’nin işgal girişimi, darbecilerin günler öncesinde yaptığı toplantılarda planlandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz günü, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun talimatı üzerine Yarbay Fatih Karakaya’nın emriyle, Üsteğmen Kayhan Korkmaz komutasında 3’ü uzman çavuş olmak üzere 40 askerin 4 adet zırhlı araçla Fenerbahçe Orduevi’ne intikal ettikleri anlatıldı.

FOTOĞRAFLAR DA İDDİANAMEYE GİRDİ

Orduevinin önüne 22.58’de varan darbeci askerler ve araçların orduevinin girişine konuşlanarak silahlı bir şekilde dışarıya çıkıp tertibat aldıkları belirtilen iddianamede, Fenerbahçe Orduevi’nde müdür olarak görev yapan Albay Cem Gültekin’in darbeci askerlerle müzakere yaptığı ve ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Herhangi bir olay yaşanmadan 04.00’a kadar bekleyen askerlerin, ikna edildikten sonra silah ve mühimatlarını geldikleri araçların içine bıraktıkları, orduevinde görevli rütbeli bazı askerlerin darbeci askerlere hitaben konuşma yaptıktan sonra da orduevinin içine girdikleri, araçların ise dışarıda kaldığı kaydedildi. İddianamede darbeci askerilerin orduevi önünde silahlı bir şekilde dizilişleri ve orduevindeki rütbelilerin ikna çabalarını gösteren fotoğraflara da yer verildi.

ORDUEVİNE, 4 UÇAKSAVAR, 6’SI AĞIR MAKİNELİ, 36 TÜFEK İLE GİDİLDİ

İddianamede, geldikleri araçlar üzerinde yapılan incelemede darbecilerin Fenerbahçe Orduevi’ne; 4 adet uçaksavar silahı, 6 adet MG-3 ağır makineli tüfek, ile 30 adet de piyade tüfeği ve bu silahlara ait 4 bin 500 adet fişekle gittikleri ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN DARBECİ YÜZBAŞININ MESAJI: ÜSTLERİNE SIK

İddianamede şüpheliler üzerinde ele geçirilen dijital materyallerden elde edilen bilgilere de yer verildi. Üsteğmen Kayhan Korkmaz’ın darbe girişiminde Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ı şehit eden, daha sonra da öldürülen darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir ile 8 kez telefon görüşmesi yaptıkları ve mesajlaştıkları ortaya çıktı. Mesajlarda, darbeci yüzbaşı Karabekir’in üsteğmen Korkmaz’dan mühimmat takviseyi istediği ve, "Üstlerine sık" yazdığı ancak Korkmaz’ın bu yazılanlara cevap vermediği belirlendi.

BİZ KİMDEN EMİR ALACAĞIZ YAA. BİRİ ÖYLE SÖYLÜYOR, DİĞERİ FARKLI SÖYLÜYOR

İddianamede Fenerbahçe Orduevi müdürü Albay Cem Gültekin’in tanık olarak ifadesinde, darbeci üsteğmeni ordu komutanıyla telefonda görüştürdüğünü, ordu komutanının üsteğmene, yaptıklarının yanlış olduğunu söylediğini, bu sırada üsteğmenin, "Biz kimden emir alacağız yaa. Biri öyle söylüyor, diğeri farklı söylüyor" deyince de hiddetlenerek, "Sen ne diyorsun üsteğmenim, konuştuğun kişi Ordu Komutanı tabi ki onun emirlerini yapacaksın" dediğini söylediği aktarıldı.

İSTANBUL’DA BÜYÜK BİR TERÖR SALDIRISI OLACAK...

Darbeci üsteğmen Kayhan Korkmaz ifadesinde, 15 Temmuz akşamı Yarbay Fatih Karakaya’nın birlik komutanlarını odasında toplayarak İstanbul’da büyük bir terör saldırısının beklendiğini söylediğini belirterek, Yarbay’ın üsteğmen Onur Karan’dan birliğin önünden geçen E-5’i acilen kapatmasını istediğini söyledi. Daha sonra Yarbay Fatih Karakaya’nın kendisine, "Fenerbahçe Orduevi’nin emniyetini alacaksın, size karşı saldırı olduğunda ateşe ateşle karşılık vereceksin" dediğini söyledi.

"BİZDEN YANA OLURSAN DÜŞÜNCELERİM OLUMLU OLACAK"

Aldığı emir üzerine, 3’ü uzman çavuş, 36’sı er olmak üzere 40 askerle, 4 adet zırhlı araçla Fenerbahçe Orduevi’ne gittiklerini anlatan Korkmaz, orduevindeki rütbeli askerlerin kalkışma olduğunu söylemeleri üzerine cep telefonundan internete girip haberlere baktığını ve ne olduğunu sormak için Yarbay Fatih Karakaya’yı aradığını, Karakaya’nın da "İnanma bu haberlere hepsi yalan. Sen görevine devam et. Hatta orayı bırakıp Acıbadem’e desteğe git" dediğini söyledi. Daha sonra 1. Ordu Komutanı ile telefonla görüştüğünü aktaran Korkmaz, "Ordu komutanı, ’bizim tasvip ettiğimiz bir olay değildir. Bu bir kalkışmadır’ dedi. ’Eğer bu harekete devam edersen sana karşı düşüncelerim farklı olacak. Yok bizden yana olursan düşüncelerim olumlu olacak’ dedi. Ben de emre hazır olduğumu söyledim" dedi. Korkmaz daha sonra askerlerin silahlarını araçlara bıraktırdığını ve orduevinin içine girdiklerini söyledi.

"VATANDAŞLAR DARBEDEN HABERSİZ BİZE TEZAHÜRATTA BULUNDU"

Şüpheli Uzman erbaş Fahri Sivri ifadesinde, henüz bir aylık uzman erbaş olduğun ve maaşını dahi alamadan bu olayın başına geldiğini anlatarak, Orduevine gittikten sonra darbe girişimi olduğunu fark ettiğini söyledi. Moda sahilinden geçerken vatandaşların darbeden habersiz kendilerine tezahüratta bulunduğunu anlatan Sivri, "Orduevi önünde bekleme yaparken telefonlarda ve WhatsApp mesajlarında darbe yapıldığını duydum. Söz konusu haberi üsteğmen Korkmaz ’a gösterdiğimde "kaldır o telefonu, şimdi onun sırası değil" diyerek beni azarladı" diye konuştu.

AMAÇ ORDUEVİNDE KALAN RÜTBELİ ASKERLERİN İRTİBATINI KESMEK...

Savcılık iddianamede yaptığı değerlendirmede, çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul’a gelen rütbeli askeri personellerin genellikle Fenerbahçe Orduevi’nde konakladıklarına dikkat çekerek, "Olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevinin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı" ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede tüm şüphelilere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Kayhan Korkmaz hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği", diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör ögütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.