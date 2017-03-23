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UÇAKTA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI BAŞLADI

Uçakta elektronik cihaz yasağı başladı

ABD'nin ardından İngiliz havayolu şirketi British Airways'in Londra'ya giden uçağında elektronik cihaz yasağı uygulanmaya başlandı.

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Önce ABD'nin başlattığı arkasından İngiltere'nin devam ettiği cep telefonu dışındaki tüm elektronik aletlerin kabinde taşınma yasağının ilk uygulaması bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways'in (BA) Londra'ya giden uçağında başlatıldı.

BA yetkilileri bu sabah saat 10.00'da İstanbul'dan Londra'ya giden BA-675 sefer sayılı uçak yolcularına bir gün önceden iletişim cihazları aracılığı ile ulaştıklarını ve birkaç yolcu dışında büyük çoğunluğun cihazlarını evlerinde valizlere koyduklarını söylediler.

Uygulamanın bu sabah başlamasının dün akşam Londra'da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgisi olmadığın belirten bir BA Yetkilisi, " Biz programımızı iki gün önceden yaptık. Uygulama kararını bu sabah başlatmadan önce tüm yolcularımıza ulaştık ve kendilerini bilgilendirdik. Bu nedenle de bır sıkıntı ile karşılaşmadık" dedi.

Güvenlik aramasının Gözen Güvenlik şirketi elemanları tarafından yapılan BA'nın Londra'ya giden 90 yolcusununrı bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binecekleri köprülerin bulunduğu salonda da el bagajı aramasında geçirildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanının da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

DHA
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