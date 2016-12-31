UÇAKTA YAŞANAN GERGİNLİK RÖTARA NEDEN OLDU

Uçakta yaşanan gerginlik rötara neden oldu

Trabzon Havalima'nında rötar yüzünden başlayan tartışmaya kavgaya dönüştü. Uçağın yanına ambulans çağrıldı.

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Edinilen bilgiye göre, dün akşam Trabzon’dan İstanbul’a 16.50’de kalkması planlanan özel bir havayolu şirketine ait uçak, yarım saat rötar yapınca yolcular ve kabin görevlileri arasında tartışma başladı.

Bir yolcunun ayağa kalkarak kabin amiriyle tartışmaya başlamasıyla alevlenen gerginlik uçağın 3 saat geç kalkmasına neden oldu. Uçakta yaşanan gerginlikten dolayı 2 kadın fenalaşırken, kanser hastası olduğu öğrenilen bir yolcu için de aprona ambulans çağrıldı. Yaşanan olayların ardından uçak3 saat rötarlı kalkarken, yolcular da mağdur olduklarını söyledi.

Yolculardan Uğur Akdeniz, uçakta yaşananlardan dolayı uçaktan inmeye zorlandıklarını belirterek "Saat 16.50 kalkışlı seferimizin 25 dakika rötarlı olduğunu söylediler. Uçağa bineceğimiz esnada 'geri dönün uçuş 1 saat daha gecikmeli' uyarısı yaptılar. Duruma tepki gösterdik. Daha sonra uçağa tekrar geri alındık. Yolcuların uçağa binmesinin ardından uçağın kapıları kapanmayınca bir yolcu ayağa kalkıp kabin amirine neden kalkmadığımızı sordu. Yolcu ile tartışmaya başlayan kabin amiri daha sonra durumu pilota bildirerek yolcunun uçuş güvenliği tehlikeye soktuğuna dair tutanak tuttu. Yaşanan tartışmalar nedeniyle aprona polis geldi. Biz de pilotun değiştirilmesini istedik. Havalandırmayı kapatarak bizi uçaktan indirmeye çalıştılar. Bunun üzerine kanser hastası bir yolcu fenalaştı. İki bayan yolcu da sinir krizi geçirdi. Aprona gelen ambulansın fenalaşan yolculara müdahalesinin ardından uçuşumuz 20.05’de gerçekleşti. Yaşanan bu durumdan dolayı bütün yolcular olarak mağdur olduk" iddiasında bulundu. 

İHA
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