UÇUŞLARA SİS ENGELİ

Uçuşlara sis engeli

Konya Havalimanı'nda sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar Sabah saat 08.30'a kadar iptal edildi.

konya-havalimani-nda-ucuslara-sis-engeli-8389953.jpeg

İHA
257
YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !
Doğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke ettiDoğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke etti
Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktıSatın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı
İşte FETÖ elebaşının yeni ini !İşte FETÖ elebaşının yeni ini !
AÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyorAÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyor
Gelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdıGelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdı
İtalya'yı depremin ardından çığ vurduİtalya'yı depremin ardından çığ vurdu
Eski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındıEski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındı
DEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybettiDEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS