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UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 3.000 ÇAM FİDANI DAĞITIYOR

Uğur Şirketler Grubu 3.000 çam fidanı dağıtıyor

Uğur Şirketler Grubu, çalışanlarına dikime hazır 3.000 çam fidanı dağıtıyor.

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Uğur Şirketler Grubu, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. 21 - 26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, çalışanlarına dikime hazır 3.000 çam fidanı dağıtan Uğur Soğutma, böylelikle örnek bir bölgesel ağaçlandırma projesine imza atıyor. Daha önce Uğur Hatıra Ormanı çalışmasını gerçekleştiren Uğur Soğutma, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek doğaya verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

3.000 adet fıstık çamı fidanı, Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Uğur Soğutma, Uğur Motorlu Araçlar, Ufresh ve Kuteks şirketleri personeline 21 Mart Salı günü dağıtıldı. Basına açık gerçekleşen bu etkinlik, ağaçlandırmayı teşvik için ufak bir yarışma ile birleştirildi. Fidan dikim fotoğraflarını #ugurlufidanlar etiketiyle sosyal medyada paylaşanlar arasından jürinin belirleyeceği kişilere sürpriz hediyeler verilecek.

Dağıtılacak çam fidanları, 5 x 40 cm ölçülerinde plastik bir tüp içerisinde bulunuyor ve dikim ile birlikte bakım kılavuzu da paket içerisinde yer alıyor. Kolay ve pratik bir şekilde dikildikten sonra, boş fidan ambalajları bir kuş yemliği haline getirilerek çevreye faydalı olmaya devam ediyor. Özel olarak seçilen bu fidanlar, herkese geleceğe bir andaç bırakma ve ormanları koruma fırsatı tanıyor. Herkesi bu özel etkinliğe destek vermeye davet eden Uğur, yeni projelerle çevreyi koruyup güzelleştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Ayrıca Uğur Soğutma’nın yürüttüğü çevre çalışmaları ve ağaçlandırma projelerinin detaylarına http://www.ugurlufidanlar.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

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