  • İğrenç tuzak karakolda bitti
  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı

UĞUR SOĞUTMA, 16. İNSANA SAYGI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Uğur Soğutma, 16. İnsana Saygı Ödülünü aldı

Kariyer.net sponsorluğunda her yıl düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde, Uğur Soğutma bir kez daha “İnsana Saygı” ödülünün sahibi oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bu ödüle 2015 yılında da hak kazanmış olan Uğur Soğutma, insan kaynakları departmanında gerçekleştirdiği dijitalleşme ve iş başvurularına gösterdiği özen sayesinde ödüle layık görüldü. Kariyer.net genel müdürü Fatih Uysal, ödül törenindeki konuşmasında şunları belirtti:  “İşe alım süreçlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için adayların başvurularına hızla yanıt vermek ve süreçten onları haberdar etmek çok değerli. Bu süreci iyi yöneten firmalar kurumsal itibarlarını da artırıyorlar. Biz de İnsana Saygı Ödülleriyle bu süreçleri en sağlıklı şekilde yürüten firmalarımızı 16 yıldır ödüllendiriyoruz.”

Dijitalleşmenin insan kaynakları süreçlerindeki rolüne vurgu yapan Uysal, şirketlere dijital kültürün yerleşmesi gerektiğini, anca bu sayede endüstri devriminin yapılabileceğini belirtti. İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru gerçekleştiren firmalara veriliyor. Bu bağlamda belirlediği hedeflerin tamamına ulaşan Uğur Soğutma, bu özel ödüle bir kez daha hak kazanmış oldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülü Uğur Soğutma adına teslim alan İnsan Kaynakları departmanı yetkilisi, “İnsana Saygı ödülüne bir kez daha layık görüldüğümüz için çok sevinçliyiz. Gerek mevcut çalışanlarımız, gerekse de aday çalışanlarımız için yeni hedefler belirliyor, çıtayı sürekli yükselterek sektöre öncülük etmeye çalışıyoruz. Bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

199
-
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
İdo'dan motosiklet esprisiİdo'dan motosiklet esprisi
Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?
Sosyal medyadan rica edince faturasını ödediSosyal medyadan rica edince faturasını ödedi
Öğretmen lojmanına kaya düştüÖğretmen lojmanına kaya düştü
Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS