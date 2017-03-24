Uğur Soğutma, 16. İnsana Saygı Ödülünü aldı

Bu ödüle 2015 yılında da hak kazanmış olan Uğur Soğutma, insan kaynakları departmanında gerçekleştirdiği dijitalleşme ve iş başvurularına gösterdiği özen sayesinde ödüle layık görüldü. Kariyer.net genel müdürü Fatih Uysal, ödül törenindeki konuşmasında şunları belirtti: “İşe alım süreçlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için adayların başvurularına hızla yanıt vermek ve süreçten onları haberdar etmek çok değerli. Bu süreci iyi yöneten firmalar kurumsal itibarlarını da artırıyorlar. Biz de İnsana Saygı Ödülleriyle bu süreçleri en sağlıklı şekilde yürüten firmalarımızı 16 yıldır ödüllendiriyoruz.”

Dijitalleşmenin insan kaynakları süreçlerindeki rolüne vurgu yapan Uysal, şirketlere dijital kültürün yerleşmesi gerektiğini, anca bu sayede endüstri devriminin yapılabileceğini belirtti. İnsana Saygı Ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru gerçekleştiren firmalara veriliyor. Bu bağlamda belirlediği hedeflerin tamamına ulaşan Uğur Soğutma, bu özel ödüle bir kez daha hak kazanmış oldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülü Uğur Soğutma adına teslim alan İnsan Kaynakları departmanı yetkilisi, “İnsana Saygı ödülüne bir kez daha layık görüldüğümüz için çok sevinçliyiz. Gerek mevcut çalışanlarımız, gerekse de aday çalışanlarımız için yeni hedefler belirliyor, çıtayı sürekli yükselterek sektöre öncülük etmeye çalışıyoruz. Bu ödülü tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.