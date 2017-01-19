Uğur Soğutma Çalışanları, Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Türk Kızılay’ının 2005 yılından bu yana devam ettirdiği kan bağışı kampanyasında, her yıl ülkemizin ihtiyacı olan 2.500.000 ünite kan Türkiye’nin her yerinden gönüllülerin destekleriyle toplanmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda, 2016 yılı içerisinde günlük 9-10 bin ünite kan bağışı elde edildi. 2017 yılı içinse hedef, toplam 2.550.000 ünite kan toplamak. Bu hedefe ulaşmak için çalışan Türk Kızılay’ına, Uğur Soğutma A.Ş. Nazilli şubesi çalışanları da destek vermiş oldu.

Kan bağışlamak, sadece sosyal bir sorumluluk değil ve bağış yapan kişiye de çeşitli faydaları bulunuyor. Kan bağışlamanın faydalarını şöyle belirtmek mümkün:

Kemik iliğinin yağlanmasını önlediğinden, kan yapımının canlı tutulması sağlanır.

Bağışlanan kanın yerini almak için genç hücreler salgılanır, bu da bağışçının daha dinç ve canlı hissetmesini sağlar.

Kan bağışlamak, kandaki yağ oranını düşürür.

Kalp krizi riskini %90 oranında azaltır.

Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde önemli bir katkısı vardır.

Bağışlanan her kan; AIDS, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz Kan grubu taramasından geçirilir. Diğer bir deyişle, bağışçı ücretsiz olarak bu testleri yaptırmış olur.

İnsancıl, soylu ve onurlu bir davranış olan kan bağışının manevi yönden değeri ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Kan bağışlamak kolay, basit ve acısız bir işlemdir. En az 50 kg. ağırlığında olan, 18 – 65 yaş arası ve önemli bir sağlık problemi bulunmayan herkes kan bağışlayabilir. Ancak bağış yapmadan önce, varsa kullandığınız tüm ilaçları önceden kan merkezi doktoruna bildirmeniz gerekir. Erkekler 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez, kadınlar ise 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez kan bağışlayabilir. Her bağışta, bir seferde 450 ml. kan alınır. Vücuttan eksilen bu miktar, saatler içinde yeniden üretilir.

Uğur Soğutma, 19 Ocak 2017 tarihinde ve saat 10:30 – 18:00 saatleri arasında devam eden kan bağışı kampanyasına, sosyal sorumluluğun bilincinde olan herkesi katılmaya davet ediyor.