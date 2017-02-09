SON DAKİKASURİYE'DE ŞOK GELİŞME: RUS SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK ASKERİNİ VURDU

UĞUR SOĞUTMA, EGE’NİN İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

Uğur Soğutma, Ege’nin İhracat Şampiyonu Oldu

Uğur Soğutma, 2016 yılı içerisinde iklimlendirme sektöründeki en fazla ihracatı gerçekleştirerek, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında birinci firma oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer alan Uğur Soğutma, bu başarısı ile ihracat şampiyonluğu unvanını perçinlendi ve ülke ekonomisine olan katkısını bir kez daha gösterme imkânı buldu.

Geçmişi 1939 yılına dek giden Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın istikrarlı bir şekilde gelişmesi ve ihracatçıların korunması amacıyla kurulmuş bir platform olup, çalışma esasları diğer birlikler gibi kanunla belirlenmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı bir kuruluş olan Ege İhracatçı Birlikleri, toplam 7.500 üyeye sahiptir. Bu üyeler, Türkiye genel ihracatının yaklaşık %14’ünü oluşturmakta olup, 2016 yılı içerisinde yaklaşık 11.000.000.000 Dolar hacminde ihracat gerçekleştirmiştir. Sadece bu rakamlar dahi, Uğur Soğutma’nın elde ettiği başarının önemini ve büyüklüğünü göstermeye yetmektedir.  

Bilindiği üzere, her yıl Ege bölgesine en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç firmayı ödüllendiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılı için iklimlendirme sektöründeki birincilik ödülünü Uğur Soğutma’ya vermiştir. Uğur Soğutma yetkilileri, önümüzdeki günlerde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla düzenlenecek olan İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni’nde, ödüllerini teslim alacaktır. Uğur Soğutma A.Ş, gerek 2017 yılı ve gerekse de önümüzdeki diğer yıllarda ihracat başarılarına hız kesmeden devam edecek, ülkemizi bir marka haline getirme misyonunu kararlılık ve azimle devam ettirecektir.

290
Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildiSalıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi
Cem Yılmaz tepki gösterdi !Cem Yılmaz tepki gösterdi !
Aleyna Tilki hedefini büyüttü !Aleyna Tilki hedefini büyüttü !
El Bab şehidinin babası 25 yıl önce şehit düşmüşEl Bab şehidinin babası 25 yıl önce şehit düşmüş
Genç modellere taş çıkardıGenç modellere taş çıkardı
Bakan Bozdağ referandum tarihini açıkladıBakan Bozdağ referandum tarihini açıkladı
Ak Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soruAk Partili Aydın Ünal'dan can alıcı soru
20 yıl sonra buluştuğu oğlu tarafından öldürüldü20 yıl sonra buluştuğu oğlu tarafından öldürüldü
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS