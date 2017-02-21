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UĞUR SOĞUTMA, EGE’NİN İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

Uğur Soğutma, Ege’nin ihracat şampiyonu oldu

Uğur Soğutma, 2016 yılı içerisinde iklimlendirme sektöründeki en fazla ihracatı gerçekleştirerek, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında birinci firma oldu.

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Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer alan Uğur Soğutma, bu başarısı ile ihracat şampiyonluğu unvanını perçinlendi ve ülke ekonomisine olan katkısını bir kez daha gösterme imkânı buldu.

Geçmişi 1939 yılına dek giden Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatın istikrarlı bir şekilde gelişmesi ve ihracatçıların korunması amacıyla kurulmuş bir platform olup, çalışma esasları diğer birlikler gibi kanunla belirlenmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı bir kuruluş olan Ege İhracatçı Birlikleri, toplam 7.500 üyeye sahiptir. Bu üyeler, Türkiye genel ihracatının yaklaşık %14’ünü oluşturmakta olup, 2016 yılı içerisinde yaklaşık 11.000.000.000 Dolar hacminde ihracat gerçekleştirmiştir. Sadece bu rakamlar dahi, Uğur Soğutma’nın elde ettiği başarının önemini ve büyüklüğünü göstermeye yetmektedir.  

Bilindiği üzere, her yıl Ege bölgesine en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç firmayı ödüllendiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılı için iklimlendirme sektöründeki birincilik ödülünü Uğur Soğutma’ya vermiştir. Uğur Soğutma yetkilileri, önümüzdeki günlerde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla düzenlenecek olan İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni’nde, ödüllerini teslim alacaktır. Uğur Soğutma A.Ş, gerek 2017 yılı ve gerekse de önümüzdeki diğer yıllarda ihracat başarılarına hız kesmeden devam edecek, ülkemizi bir marka haline getirme misyonunu kararlılık ve azimle devam ettirecektir.

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