Uğur Soğutma sektördeki öncülüğüne devam ediyor

Günümüz dünyasında, yenilikçi fikir ve çalışmaların önemi her geçen gün artmakta, AR-GE ise firmaların en önemli departmanlarından biri sayılmaktadır. İlklere imza atmak ve inovatif çalışmaları koruma altına almak, bir firmanın değeri ile önemini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Soğutma sektöründe daima ilklere imza atan ve bu ilkleri tüketiciyle buluşturan Uğur Soğutma, bu anlayış doğrultusunda sektöründe öncü olmaya ve diğer firmalara yol göstermeye devam etmektedir. Yatırım politikalarını da bu yönde sürdüren Uğur Soğutma, 2016 Yılı TPE (Türk Patent Enstitüsü) başvuru rakamlarını açıklayarak konuya verdiği önemi net bir şekilde ortaya koymaktadır.

AR-GE bölümü yetkilimiz tarafından yapılan açıklama, şu tespitleri içermektedir:

2001 yılından bugüne kadar Uğur Soğutma adına TPE‘ye, toplam 153 adet Endüstriyel Tasarım Tescil başvurusu yapılmıştır. 2016 yılında başvurularda büyük bir artış sağlanarak toplam 32 adet tasarım tescil başvurusu yapılmıştır. 30 adedi bültenlerde yayınlanmış, 2 adedi ise yayın kararı beklemekte olan başvurular bu zamana kadar yapılmış tüm başvuruların %21’ini oluşturmaktadır.

2005 yılından itibaren firmamızca yapılan Patent ve Faydalı Model başvuru sayısı toplamı 68’dir. Bunlardan 9 adedi patent başvurusuyken, 59 adedi faydalı model başvurusudur. 2016 yılında başvurularda önemli bir artış sağlanarak toplam 25 adet başvuru yapılmıştır. Bu 25 adet başvuru, bugüne kadar yapılan başvuruların %37 ‘sini oluşturmaktadır. 2016 içerisinde yapılan bu başvurulardan 17 adet faydalı model başvurusu bültenlerde yayınlanmışken 8 adet patent başvurusu TPE tarafından araştırma sürecindedir.

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuruları, 2017 yılında da artarak devam edecektir. İnovatif projeleri üretim ve pazarlama departmanları ile birlikte geliştiren AR-GE bölümümüz, sadece yenilikçi değil, kullanışlı ve faydalı çalışmalara imza atmaktadır. Bu açıdan, Uğur Soğutma, sektöre örnek olmaya devam etmekte ve dünya çapında ilgi gören çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilir bir gelişme için yenilikçi ürün çalışmalarının ve inovasyon faaliyetlerinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğuna inanan firmamız, tüm yatırımlarını da bu anlayış doğrultusunda yapmaktadır.