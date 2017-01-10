Uğur Yücel'i sokakta gören tanıyamıyor

Kilo ile problemi olan isimlerden birisi de ünlü oyuncu ve yönetmen Uğur Yücel'di. Ancak sıkı diyet ve uzun yürüyüş programıyla 12 ayda yaklaşık 30 kilo veren Uğur Yücel'i görenler şaşkın...

60 yaşındaki Uğur Yücel, bir AVM'de mutfak alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark edince alışverişini yarım bırakan usta oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Yücel’in bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Uğur Yücel birçok ünlü isim son dönemin en çok başvurulan operasyonu olan mide küçültme ameliyatı yerine 12 aylık sıkı bir diyet programıyla 30 kilo vermişti.