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UKRAYNA-TÜRKİYE FUHUŞ HATTI ÇÖKERTİLDİ !

Ukrayna-Türkiye fuhuş hattı çökertildi !

Kiev'de genç kadınları Türkiye'ye fuhuşa gönderen bir örgüt çökertildi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de genç kadınları Türkiye'ye fuhuşa gönderen bir örgüt ortaya çıkartıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birliği'nden yapılan açıklamada, Ukraynalı iki kadının kurduğu örgütün, ülke genelinde 30 yaş ve altındaki kadınları Türkiye'ye fuhuş yapmaya gönderdiği tespit edildi. Bu şekilde Kiev Borispol Havalanı'ndan Türkiye'ye iki kadın gönderilmek üzereyken bu kişilerin Ukrayna polisi tarafından durdurulduğu ve bunun ardından yapılan operasyonla, örgütün lideri iki kadının yakalandığı bildirildi.

Örgütün iki elebaşısının insan ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevkedildikleri ve Ukrayna yasalarında söz konusu suç hakkında beş yıl ile yirmi yıl arası hapis cezası istendiği belirtildi.

DHA
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