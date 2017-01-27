UKRAYNALI FOTOMODEL TÜRKİYE'DE DEHŞETİ YAŞADI

Ukraynalı fotomodel Türkiye'de dehşeti yaşadı

Türkiye’ye tatil için gelen Ukraynalı fotomodel Diana R.'ye minibüste tecavüz eden şoför 25 yıl hapse mahkum edildi.

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Türkiye’ye tatil için gelen Ukraynalı fotomodel Diana R., evli olan bir kız arkadaşının evinde misafir kalıyordu.

8 Ağustos 2015 günü öğle saatlerinde 4.Levent Sanayi Mahallesi’nden bir minibüse bindi. Çok geçmeden minibüsten bütün yolcular indi. Diana R., minibüste arka koltukta yalnız kaldı. Evli ve iki çocuk babası minibüs şoföre E. K., TEM otoyolunda Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında genç kıza bıçak zoruyla tecavüz etti.

E.K. korktuğu için sesini çıkaramayan Diana R.’yi misafir kaldığı sitenin önünde bıraktı. Eve giderek her şeyi anlatan Diana R., şikayetçi olunca Erdem K. yakalanıp tutuklandı.

E.K. ise ifadesinde tecavüz suçlamasını reddederek, “Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra onu oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı” dedi.

Diana R. de ise şoförden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Elinde bıçakla şoför koltuğundan kalkıp yanıma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında ‘hoşça kal, kendine iyi bak’ diyerek gitti” dedi. Yaklaşık 2 yıldır süren mahkeme, E. K.’nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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