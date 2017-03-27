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UKRAYNALI MODELE ''ESKORT KIZ'' ŞOKU !

Ukraynalı modele ''eskort kız'' şoku !

Ukraynalı model, adına açılan eskort kız sitelerini görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Sosyal medya mağduru olan Ukraynalı modelin iddiasına göre adına, 2 günde 6 ‘eskort kız’ sayfası açıldı

Türkiye ve İtalya’da modellik yapan Ukraynalı K.K. iddiaya göre sosyal medya mağduru oldu. İş için İtalya’da olan K. adına, 2 günde 6 ‘eskort kız’ sayfası açıldı. Sayfalarda, genç mankenin eski cep telefonu numarası da kullanıldı.

Arkadaşının uyarısıyla durumdan haberdar olan K., avukatını arayarak yardım istedi, ardından da İstanbul’a döndü. Habertürk'ün haberine göre “Tuzak kurdular. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” diyen K., şunları söyledi: “İstanbul’da beni taciz eden bir Alman’la mahkemeliğim. Tehdit alıyordum. Arkadaşlarımı da eskort gibi göstermişler. Bu siteleri hazırlayanlardan şikâyetçi olacağım.”

Habertürk
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