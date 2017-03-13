Ukrayna'ya pasaportsuz girilecek

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla seyahat edebilmeyi sağlayacak anlaşmanın yarın başlayacak Türkiye ziyareti kapsamında imzalanacağını belirterek, "Ukraynalılar Türkiye'yi ve Türkiye'nin turizm imkanlarını çok iyi biliyor" dedi.

Başbakan Groysman, 14-15 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Anadolu Ajansına konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu vurulayan Groysman, “Stratejik ve dostane ilişkilerimize değer veriyorum. Beşeri ve ekonomik alan dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkilerin gelişmesi büyük imkanlar taşımaktadır. Karşılıklı ilişkilerimizi daha etkili hale getirebiliriz.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Groysman, bu rakamı, gelecekte iki ülke arasındaki etkileşimin çok güçlü olacağının işareti şeklinde değerlendirdi.

Groysman, Ukrayna'nın son yıllarda içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle ikili ticaret hacminde düşüşün yaşandığına işaret ederek, “Buna rağmen bugün biz ülkelerimiz arasında serbest ticaret alanı oluşturulması kararı ve bunun hazırlık çalışmasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu, ticaret hacminin artması ve karşılıklı yatırımlar için çok önemli. Bu yüzden benim heyetimde ticaretten sorumlu hükümet yetkilileri olacak. Hangi noktadayız, bu yöndeki eğilimi arttırmak için neyi iyileştirmemiz gerekli gibi konuları bütün yönleriyle değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Türkiye ziyareti öncesinde Ukrayna'daki Türk iş adamlarıyla geniş katılımlı toplantı yaptığını hatırlatan Groysman, bu görüşmede Ukrayna'daki iş yönetimini ele aldıklarını ifade etti. Groysman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu tamamen söyleyebilirim ki, bazı nüanslar olmasına rağmen durum oldukça iyi. Hükümet, Ukrayna'daki hem yabancı hem de yerel iş adamlarının başarılı olması için çalışıyor. Ekonominin gelişmesi ve potansiyelin artması bizim için çok önemli. Bu yüzden bugün ülkemizde iş dünyasına yönelik daha kaliteli şartlar oluşturmak için her şeyi yapıyoruz. Regülasyon ve diğer faaliyetler durumu yeteri kadar olumlu hale getiriyor. Hatta biz kısa bir süre önce iş yönetiminin kolaylaştırılmasına yönelik bazı gerekli kararlar aldık."

Pasaportsuz seyahat dönemi başlayacak

Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı, Türkiye'den Ukrayna'ya gelenlerin sayısında ise yüzde 28 artış olduğu bilgisini paylaşan Başbakan Groysman, turizmde ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük imkanlar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartları ile karşılıklı seyahat imkanı sağlayacak anlaşmanın bu ziyaret kapsamında imzalanacağını bildiren Groysman, "Benim Türkiye ziyaretimde önemli bir adım atılacak. Ukrayna hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanacak anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Bu çok iyi bir işaret. Ayrıca çok yönlü hava trafiği için karşılıklı uçak seferlerini arttırmamız gerekecek. Ukraynalılar Türkiye'yi ve Türkiye'nin turizm imkanlarını çok iyi biliyor." dedi.

Ukrayna'nın da turizm açısından çok ilgi çekici bir ülke olduğunu anlatan Groysman, "Bizim bugün geliştirdiğimiz pek çok turistik imkanlarımız var. Açıkçası bu karşılıklı değişim önemli. Engelleri kaldırdığımız zaman turist akımı artacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Savunma sanayisinde işbirliği perspektifi çok geniş"

Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında, savunma sanayisinde işbirliği konularının geleceğine yönelik perspektifin çok geniş olduğunu, Ankara'daki temaslarında, bu alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi hususunu ele alacaklarını dile getirdi.

Pek çok alanda iki ülkenin işbirliği yapabileceğine dikkati çeken Groysman, "Makine sektöründe, uçak üretimi sektöründe, savunma sanayisinde, tarım alanında, alt yapı alanında ve enerji alanlarında işbirliği yapabiliriz. İlişkilerimizin derinleştirilmesi için pek çok imkan var. Bu yüzden iş ortamının normalleştirilmesi, iş dünyasının diyaloğu, Ukraynalı ve Türk işadamlarının birleşmesi çok önemli. Ayrıca tekrar altını çiziyorum, serbest ticaret alanı oluşturulması ileriye ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesine yönelik bir adım olacaktır." dedi.

Türkiye'ye ziyaretinde, seyahat kolaylığı ile ekonomik işbirliği anlaşmalarının yanı sıra eğitim alanında da işbirliğine yönelik memorandum imzalayacaklarını bildiren Groysman, "Ukrayna Türkiye için önemli olduğu gibi, Türkiye de Ukrayna için önemli stratejik ortaktır. Gerçekten iki ülkenin imkanlarını kullanması çok önemli ve etkilidir. Ülkenizin, Cumhurbaşkanınızın, hükümetin yaklaşımını bilerek eminim ki biz böyle bir işbirliği için etkili ortak kararlar alacağız." şeklinde konuştu.

Groysman, ülkesindeki Türk firmalarının önemli deneyimler kazandığına işaret ederek, "Yakın bir zamanda ülkemizdeki özelleştirme programını daha iyi hale getireceğiz, böyle bir işbirliğinin genişletilmesine de açığız. Bu işareti net olarak Türk iş dünyası çevrelerine göndermek istiyorum." dedi.

"Türk halkına ve Erdoğan'a minnettarız"

Türkiye-Ukrayna diplomatik ilişkilerinin 25. yılında iki ülke arasındaki yakınlaşmanın daha da arttığını anlatan Groysman, "Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin toprak bütünlüğünü desteklediği için minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz zor günlerde bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna'nın, karşılıklı ilişkilere değer veren, çok samimi, dostluğunu daha da geliştirmeye hazır bir devlet olduğunu vurgulayan Groysman şunları kaydetti:

"Pek çok Türk vatandaşı Ukraynalıları iyi biliyor diye düşünüyorum. Bu bizim diyaloğumuzun devam etmesi için çok önemli. Aslında iletişimimiz gelişti ve ortak kültürümüzü öğrendik. Bu çok önemli. Bizim pek çok ortak tarafımız var ve bunun medeni dünya için karşılıklı etkili iletişimde çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Türkiye, Kırım Tatarları'nın sorununu çözmede yardımcı"

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakından sonra Kırım Tatarlarının sorunlarını çözmede Türkiye'nin yardımcı olduğunu aktaran Groysman "Kırım'ın ilhakı, bağımsız devletimizin bir kısmının askeri istilası ve işgali yüzünden Ukrayna ve Ukraynalılar zarar gördü. Şüphesiz bu büyük meydan okumadır. Bugün biz Kırım Tatarlarının da (ana karada) adaptasyonuna imkan veren farklı programlar üzerinde çalışıyoruz. Şüphesiz Türkiye'nin bu yöndeki yardımlarının ve desteğinin altını çizmek gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Groysman, yasa dışı ilhak nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini, oluşan sorunların çözümü için programlar hazırladıklarını belirterek, "Bizim için Kırım'ın geri dönmesi çok önemlidir. Fakat biliyoruz ki bunun için zaman gerekiyor." dedi.