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UKRAYNA'YA SADECE KİMLİK KARTIYLA GİDİLEBİLECEK !

Ukrayna'ya sadece kimlik kartıyla gidilebilecek !

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'ya sadece kimlik kartı ile girilebileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını belirterek, "Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Halklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız" dedi.

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