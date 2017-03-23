Ülkenin en büyük cephaneliği patladı !

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Gece saat 03.00 sularında bölgeden patlama haberleri gelirken, ilçede yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi vermedi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.