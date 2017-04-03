SON DAKİKAENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI !

ÜLKER’DEN BİR 1 NİSAN AÇIKLAMASI DAHA

Ülker’den bir 1 Nisan açıklaması daha

Yayımlanan 1 Nisan reklamı gündem olan Ülker sabah saatlerinde borsaya açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İnternette yayımlanan 1 Nisan reklamı gündem olan Ülker sabah saatlerinde borsaya açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, "Marka aleyhine mesnetsiz iddialarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Reklam sürecinde ihmal veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

İşte Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama:

"Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

523
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
200 Taliban üyesi teslim oldu200 Taliban üyesi teslim oldu
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamıİşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''
Halit Akçatepe'nin son fotoğraflarıHalit Akçatepe'nin son fotoğrafları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS