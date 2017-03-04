  • ABD'nin raporuna Türkiye'den sert cevap
  • Çalışanlara yıllık izin müjdesi
  • En kapsamlı referandum anketi
  • Beyaz TV'de ''şehitler kömür oldu'' skandalı
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan sert tepki

ÜLKÜCÜ CAMİAYA YAKINLIĞI İLE BİLİNEN TELEVİZYONDA ŞOK İSTİFA

Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa

Bengütürk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat İde sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Murat İde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Altı yıllık BENGÜTÜRK serüvenim bugün itibarıyla sona erdi.. Meslek hayatımın en kıymetli altı yılıydı.. Zordu.. Onurlu, namuslu, fedakar yol arkadaşlarımla ve “Biz ne yapabiliriz?” diye yük omuzlayan dostlarımızla, Türk Milliyetçileri ile “YOKLUĞU” paylaştık, “Acıyı bal eyledik."
GAZETECİ gitmelidir zaten.. Önemli olan neden gittiği.. Onurunu ve doğrularını yere düşürmüyor, boynu bükülmüyorsa , o gidiş hayırlı bir gidiştir.. Bize güç katan büyük Türk Milleti'ne ve onun sevdalılarına and olsun ki, mesleğimi namusuyla-haysiyetiyle yapmaya devam edeceğim.. Zor günlerimizde omuz veren herkesten Allah razı olsun..
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"

823
-
Kolunun içinden bakın ne çıktıKolunun içinden bakın ne çıktı
Ş. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga ettiŞ. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga etti
WhatsApp hayat kurtardı !WhatsApp hayat kurtardı !
Erdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbetiErdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbeti
"Darbeyi bastırmak için gittiğimizi düşünüyordum""Darbeyi bastırmak için gittiğimizi düşünüyordum"
ABD'li oyuncu itiraf etti: "Tecavüz uğradım"ABD'li oyuncu itiraf etti: "Tecavüz uğradım"
Bakan Özhaseki'den korkutan açıklamaBakan Özhaseki'den korkutan açıklama
ABD savaş uçakları Çin Denizi üstünde !ABD savaş uçakları Çin Denizi üstünde !
İşte Şubat ayı istihdam verileriİşte Şubat ayı istihdam verileri
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS