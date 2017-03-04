Uludağ'da güneşli havada kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, sıcak hava ve hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, mart ayının ilk haftası olmasına rağmen ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 13 derece olduğu Uludağ'da, güneşli bir gün yaşanıyor.

Hafta sonunu da fırsat bilerek Uludağ'a gelen tatilciler ile günübirlikçiler, kayak pistlerini ve telesiyejleri doldurdu.

Bazı tatilciler de 2. Gelişim Bölgesi'nin teleferik çıkış noktasında bulunan alanda düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Turu'nun üçüncü etap maçlarını izledi.