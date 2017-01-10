ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2.5 METREYİ GEÇTİ

Uludağ'da kar kalınlığı 2.5 metreyi geçti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın "Oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 2 metre 55 santimetre oldu.

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Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün ve yarın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.

"Oteller bölgesi"nde 2,60 metreye ulaşan kar kalınlığı ise 2,55 metreye düştü.

Uludağ'da görüş mesafesi, sis nedeniyle zaman zaman 100-150 metreye kadar iniyor. Buna rağmen kayak pistlerini dolduran tatilciler ve günübirlikçiler, karın tadını çıkarıyor.

Bu arada, karayolları ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü Bursa-Uludağ karayolunda 15. kilometreden itibaren araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

AA
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