Uludağ'da kar sürprizi ! Yolda kaldılar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyenler yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kaldı, karayolları ekipleri yolları açmak için seferber oldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyenler, yoğun kar yağışında yollar kapanınca zor anlar yaşadı. Bir tanker ve Otomobil kara saplanırken, TUR otobüsleri de yolların açılmasını bekledi. Zincirsiz çıkışa ise izin verilmiyor.

Uludağ yolunda mart ayında kar sürprizi yaşandı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış sebebiyle 10.kilometreden itibaren yolları kar kapladı. Karayolları ekipleri çalışma yaparken, Uludağ'daki 112 ekibine akaryakıt götüren bir tanker ile bir otole ait otomobil kara saplandı.

Jandarma trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor. Ayrıca bir TUR otobüsü de herhangi bir kaza yaşanmaması için yolların açılmasını bekledi. Bölgedeki köylüler ise 50 TL karşılığında tatilcilere zincir takmaya yardım ettiler.

Kar kalınlığının bir metre olduğu Uludağ'da yoğun sis hakim. Hava sıcaklığı ise eksi 7 derece olarak ölçüldü.