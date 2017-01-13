ULUDAĞ'DA KAYBOLAN BÜŞRA MUCİZEVİ ŞEKİLDE BULUNDU

Uludağ'da kaybolan Büşra mucizevi şekilde bulundu

Bursa'da 24 yaşındaki Büşra Boz dün fotoğraf çekmek için çıktığı Uludağ'da kayboldu ve tam 16 saat sonra bulundu.

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Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Mersinli Büşra Boz, gezmek için Bursa'daki amcası Nazmi Boz'un yanına geldi. Fotoğraf tutkunu olan Büşra dün öğleden sonra fotoğraf çekmek için Uludağ'ın eteklerinde bulunan Sarıalan'a gitti. Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı bu bölgede hem yürüyüş yapan hem fotoğraf çeken Büşra Boz, akşam saatlerinde bastıran tipide yönünü kaybetti. Saatlerce geldiği bölgeye ulaşmaya çalışan Büşra Boz, başarılı olamayınca cep telefonuyla ağabeyi Geylani Boz'u arayıp durumu bildirdi.

Uludağ'da kaybolan Büşra Boz'u bulmak için saat 22.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri harekete geçti. Ardından AFAD ve UMKE ekipleriyle Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de arama kurtarma çalışması başlattı.

Gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarında cep telefonu şarjı da biten Büşra'ya bir türlü ulaşılamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla Büşra'nın ayak izlerine ulaşıldı. Ardından geçtiği yerlere kar üzerine adını da yazan Büşra, bu izleri takip eden ekip tarafından kaybolduktan 16 saat sonra, kaybolduğu yere 7 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye Köyü yakınlarında bulundu. 
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Bitkin halde olan Büşra, ekipleri karşısında görünce "Çok yorgunum uyumak istiyorum" diyebildi. Hemen UMKE ekiplerinin müdahale ettiği Büşra Boz, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bursa'nın Mesken Mahallesi'ne getirildi ve buradan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Büşra Boz'un bulunmasıyla, olayı öğrenip Bursa'ya gelen ailesi büyük sevinç yaşadı.

ASKERİ HELİKOPTERLE ALINDI

Bursa'da fotoğraf çekmek isterken Uludağ'ın Sarıalan Mevkii'nde kaybolan ve kabus dolu 16 saat sonra bulunan Büşra Boz, yolun kar ve patika olması nedeniyle Bursa'ya indirilemeyince AFAD ekipleri helikopter istedi.

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Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikoptere alınan Büşra Boz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Büşra Boz helikopterden sedyeye alınırken talihsiz bir kaza da yaşandı. Sedye taşıyanlara yardım eden helikopterden inen görevli yerin kaygan olması nedeniyle düştü. Hemen ayağa kalkan görevli daha sonra sedyenin taşınmasına yardım etti. 

Bilinci açık ancak yaşadığı olayın şokunda olan Büşra Boz, Acil Servis'te tedavi altına alınırken doktorlar henüz sağlık durumu hakkında açıklama yapmadı.

DHA
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