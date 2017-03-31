Uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı ATM’ye dolandırıcıların kart kopyalama düzeneği yerleştirdiği bilgisini aldı. Çok sayıda vatandaşa ait kart bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar teknik takibe alındı. Takibe alınan dolandırıcılara düzenlenen operasyonla E.E.P. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Yanlarında suç aleti olarak kullandıkları çok sayıda dijital materyale ve kart kopyalama cihazlarına el konuldu.

Dubai ve İstanbul merkezli çalışıyorlar

E.E.P. ve M.A. isimli dolandırıcıların Dubai ve İstanbul merkezli çalıştıkları öğrenilirken, İstanbul’dan kart kopyalama cihazlarını temin ederek ATM’lerden kopyaladıkları kartları Dubai’de hackerlere göndererek 30 dolar karşılığında kart bilgilerini ve ses dosyalarını çözdürdüler. Kartlardan yüklü miktarda para çekip gelir elde eden dolandırıcılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.