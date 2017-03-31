ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON

Uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon

Erzurum’da 2 şahıs Dubaili hackerlerle işbirliği yaparak vatandaşlara ait kredi kartları ATM’den kopyalarken suçüstü yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı ATM’ye dolandırıcıların kart kopyalama düzeneği yerleştirdiği bilgisini aldı. Çok sayıda vatandaşa ait kart bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar teknik takibe alındı. Takibe alınan dolandırıcılara düzenlenen operasyonla E.E.P. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Yanlarında suç aleti olarak kullandıkları çok sayıda dijital materyale ve kart kopyalama cihazlarına el konuldu.

Dubai ve İstanbul merkezli çalışıyorlar

E.E.P. ve M.A. isimli dolandırıcıların Dubai ve İstanbul merkezli çalıştıkları öğrenilirken, İstanbul’dan kart kopyalama cihazlarını temin ederek ATM’lerden kopyaladıkları kartları Dubai’de hackerlere göndererek 30 dolar karşılığında kart bilgilerini ve ses dosyalarını çözdürdüler. Kartlardan yüklü miktarda para çekip gelir elde eden dolandırıcılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

İHA
354
-
Poşet yasağı çok can yakacakPoşet yasağı çok can yakacak
Ünlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısıÜnlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısı
Belediyeden duvar yazısına müthiş cevapBelediyeden duvar yazısına müthiş cevap
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
FETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbestFETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbest
Bakan Eroğlu dayanmadı düzelttiBakan Eroğlu dayanmadı düzeltti
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Dünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklamasıDünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklaması
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS