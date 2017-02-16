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ÜMİT BESEN, ROCK ALBÜMÜ ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Ümit Besen, rock albümü çıkarmaya hazırlanıyor

Ümit Besen, Teoman ve Duman Grubu'nun şarkılarını söyledikten sonra konser bileti satışlarının üçe katladığını anlattı, eski şarkılarından oluşan bir rock albümü müjdesi verdi.

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Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyetiyle dinleyicilerini ikiye katlayan, davul ve elektro gitar çalarak rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen Uludağ’da gençlere unutulmaz anlar yaşattı. ‘Nikâh Masası’ şarkısıyla sahneye çıkan usta sanatçı dinleyicilerini önce hüzünlendirdi, sonra yerinde oturtmadı. Usta sanatçı Besen yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Verilen kısa bir aranın ardından sanatçı bu kez sahneye Pamela Spence ile birlikte çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Besen, “Uludağ’da ilk defa böyle bir sahne alıyorum. Gençler ile hep bir aradayım. Yaş ortalaması 14’e düştü. Beni nerede görseler fotoğraf çektiriyorlar. Bu benim için çok güzel bir mutluluk. Son yaptığımız albümle bizi dinlememiş olan insanlara da ulaştık” dedi.

BESEN: “PATLADI GİTTİ”

Usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Can sıkıntısından elime bas gitarı almıştım. Barış arkadaşımız da bunu görerek bana Teoman parçalarını önerdi. Ben de çıktığım bir konserde Teoman ve Duman’a ait şarkılar söyleyince ortalık koptu. Biletler üçe katlandı. Daha sonra bize rock albümü teklifi geldi. Bu başarının yüzde 50’si Pamela’ya aittir. Eski parçalarımın içinden oylama yaparak yeni bir albüm çıkaracağız” dedi.

“PROJE BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI”

Türk rock ve elektronik müziğinin ünlü ismi Pamela ise, “Bu çok güzel bir festival. Gençleri bu akşam eğlendireceğiz. Bugün son gece. Biz de kapanış grubu olarak buradayız. Proje beni çok heyecanlandırdı. Teklif geldiğinde, ‘Ben Ümit abinin parçalarından okumak istiyorum’ dedim. Okudum ve oldu” dedi.

Sözcü
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