Ümit Özdağ Adıyaman'daydı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya avukatlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MHP ve Ülkü Ocakları il ve ilçe temsilcileriyle bir çok vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan'da ülkenin geleceği için sandıklardan hayır çıkması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin "diktatörlük rejimiyle" karşı karşıya kalacağını belirterek "Referandumdan Evet çıkması durumunda Türkiye kutuplara ayrılacaktır, oysa 16 Nisan'da evet de diyen, hayır da diyen bu ülkenin vatandaşı" dedi.

"AKP'nin son derece tehlikeli bir referandum çalışması yaptığını Hayır diyenleri terörist ilan ederek ülkeyi ikiye böldüğünü" ifade ederek: " Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum. AKP sandıktan evet çıksın diye kontrollü bir kaos ortamı yaratabilir. Ancak bu kaosu kimse kontrol altına alamaz. Peki, bu kontrollü kaosu nasıl yapacaklar? Gezi parkında olduğu gibi bir grubu kışkırtarak onların çevreye zarar vermelerini ve insanlar arasında çatışmalar yaratmalarını sağlayacaklar. Böyle bir şey olursa, bunun önünde kimse duramaz ve kontrollü sanılan kaos kontrolsüz bir hal alır. Bu da Türkiye'de iç çatışmayı tetikler" diye konuştu.

Anayasa değişikliği ile Türkiye'de tek adam rejiminin çıkacağını, parlamenter sistemin ortadan kalkacağını dile getiren Özdağ, "Dünyada parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen sadece üç ülke var; Bunlar Zimbabve, Gana ve Malavi. Durumun vahametini zaten bu üç ülke ortaya koymaktadır.



Referandum kampanyası çerçevesinde muhalif olan tarafa (Hayırcı) söz hakkı verilmiyor. Örneğin Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenecek olan bir konferansa öğrenciler konuşmacı olarak benim gelmemi istediklerinde üniversite rektörü öğrencilere (memlekete hayırlı bir şey yaptığında onu da çağırırız) diyerek bu talebi geri çevirdi. Tüm bunların yanı sıra AKP, elindeki iktidar olanaklarını kullanarak gerek emniyet mensuplarının mahalle muhtarlarına, gerek kamu daireleri yöneticileri ve memurlarına baskı yaparak Evet vermelerini sağlamaya çalışmaktadır. Tek adam rejimine henüz geçmedik ama Türkiye şu anda tek adam rejimi gibi yönetilmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

Prof.Dr. Ümit Özdağ, konuşmasını referandumda halkın önüne çıkarılacak anayasa değişikliği maddelerini anlatarak tamamladı.