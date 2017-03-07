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ÜMİT ÖZDAĞ: KATILDIĞIM PROGRAM SABOTE EDİLDİ

Ümit Özdağ: Katıldığım program sabote edildi

MHP Genel Başkan adaylarından Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı radyo programına siber saldırı olduğunu açıkladı...

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MHP Genel Başkan adaylarından Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı radyo programına siber saldırı olduğunu açıkladı.

Twitter adresinden Akdeniz radyoda Yusuf Halaçoğlu ile ortak yayına katıldığını aktaran Özdağ, "Adana'da Akdeniz radyoda Yusuf Halaçoğlu ile ortak yayınımız yoğun bir frekans ve siber saldırı altında.Yayın kesiliyor.Halktan korkuyorlar" ifadelerini paylaştı.

Geçen günlerde de diğer bir genel başkan adayı Sinan Oğan'a da Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşma yaparken "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir saldırgan saldırmıştı.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı...

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