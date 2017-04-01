Ümit Özdağ’a 'hayır'cı diye kahvaltı bile yaptırmadılar!

Referandum çalışmaları kapsamında gittiği Konya’da ‘hayır’ çalışması yapan Devlet Bahçeli’nin rakiplerinden Gaziantep bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, kentte esnafın tavrı yüzünden programını ‘tam’ olarak gerçekleştiremedi. Özdağ’ın ekibinin bir gün öncesinden rezervasyonunu yaptırdığı ve aralarında bazı MHP’lilerin de bulunduğu Özdağ’a yakın isimlerle gerçekleştirilecek olan kahvaltı programı ‘son dakika’da iptal edilmek zorunda kaldı.

‘KORKUDAN İPTAL ETTİLER’

Kahvaltı programının iptal olduğunu twitter hesabından duyuran Ümit Özdağ “Günaydın Türkiye. Konya’da bu sabah kahvaltı yapacağımız kafe AKP tarafindan tehdit edilmiş. Korkudan kahvaltımızı iptal ettiler. Ne diyelim” diye duyurdu.

Mekanında Ümit Özdağ’ın kahvaltı yapmasına izin vermeyen Barınlı bunun nedenini ise “dünya görüşümüz farklı” diye açıkladı.

‘DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZE AYKIRI’

Özdağ’ın kahvaltı yapacağı mekanın ortağı ise eleştirilere ‘ilginç’ bir şekilde yanıt verdi. Tepkiler üzerine açıklama yapan işletmenin ortaklarından Hüseyin Barınlı “30 Mart 2017 Perşembe günü işletmemize yapılan şahsi rezervasyon talebinin 31 Mart 2017 Cuma günü Prof. Dr. Ümit Özdağ’a ait program olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde programın siyasi bir boyut kazanacağı anlaşılması ve dünya görüşümüze uymaması nedeniyle 31 Mart 2017 Cuma günü (organizasyondan bir gün önce) rezervasyonu yaptıran ilgililere başka bir mekan bularak programı değiştirmişlerdir. İşletmemize 1 Nisan sabahı konu ile ilgili hiçbir misafir gelip kapıdan dönmemiştir. İşletmemize hiçbir siyasi partiden ya da kurumdan en ufak bir telkin olmamıştır” dedi.

ÖZDAĞ’IN PROGRAMI AKSADI

Bu ‘son dakika’ iptali ise Ümit Özdağ’ın programını alt-üst etti. Sözcü’nün ulaştığı bilgiye göre; bir başka mekanda kahvaltı yapmak zorunda kalan Özdağ, Konya programını ‘eksik’ olarak sürdürmek durumunda bırakıldı. Kahvaltı programını atlayarak Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne geçen Özdağ, referandum ile ilgili burada kısa bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Atatürk yaşasaydı ‘evet’ derdi” sözlerini eleştirdi. Özdağ ” Abdullah Gül yaşıyor. Bir sorun bakalım ona ne diyor” dedi.