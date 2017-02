Ümit Özdağ’dan referandum iddiası: ‘ Kanıtlarım var’

New York'ta çeşitli sivil toplum örgütleri, CHP Amerika Temsilciliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Buluşması etkinliğinde biraraya geldi. Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu’nun ve Aslı Pelit'in haberine göre, New York John Jay Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde düzenlenen konferansa, Türkiye'de Skype bağlantısı aracılığıyla Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, gazeteci–yazar Uğur Dündar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldı. Panelde ayrıca CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, ABC Gazetesi ve Tele 1 Televizyonu Washington Temsilcisi Gazeteci-Yazar Yılmaz Polat, seçim gönüllüleri adına Ali Sarıkaya, İTU Mezunları ABD Derneği Başkanı Oğuz Alpöge birer konuşma yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ: “ELİMDE BUNUN KANITLARI VAR”

Konferansa Skype bağlantısı ile bağlanan MHP'den ihraç edilen ve referandumda “Hayır” diyen bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Saray Türk milliyetçilerinin ‘hayır' oyu kullanacağı endişesiyle büyük bir korkuya kapılmış durumda. Halkla biraraya gelmemizden korkuyorlar. Kontrollü bir kaos planlıyorlar” iddiasında bulundu.

Özdağ, “Arkadaşlarımıza ‘eğer sivil toplum örgütü, bağımsız veya platform olarak hayır propagandasına çıkarsanız sizi gözaltına alırız' deniliyor. Şu ana kadar ‘Hayır' çalışmalarında gözaltı resmi rakamı 45. Vandalizm yok. Şiddet yok. 45 kişi ‘hayır' dediği için gözaltına alınmış. Ben hükümetin ve Saray'ın şu anda ‘Türkiye'de bir Gezi olayı olsun' diye dua ettiğini düşünüyorum. Hatta elimde bunun kanıtları da var. Kontrol edilebilir bir kaos istiyorlar. Ve bu kaosta “Hayırcı”ların şiddet yanlısı görünmelerini, ondan sonra da devletin elindeki bütün imkanlarla bu gösterileri ezmeyi ama bir panik de yaratmayı ve bu panikten istifade ederek ‘Evet' oylarının artması düşünülüyor.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Kontrol edilebilecek bir kaosla muhalefet üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırıp muhalefeti sert tepki vermeye zorluyorlar. Bu yaklaşımın kanıtları da elimde olduğu için bunu gidip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bütün ayrıntılarıyla paylaştım ve uyardım. Ortada böyle bir plan var ve bu plan tehlikeli bir plan. Hiç bir hükümetin kontrol edilebilir bir kaosu yaratma lüksü yok. Çünkü artık Türkiye'de hiç bir kaos kontrol edilemez. Bu da Türkiye'yi bilinmez bir yere götürür. Ortada böyle çok tehlikeli bir plan var. Türkiye bu tuzağa düşmemeli” dedi.