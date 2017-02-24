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UMRE İÇİN GİTTİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Umre için gitti, hayatı değişti

Manisa'da, umre için gittiği Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan Yahya Acar, yılda 40 ton zeytinyağı ihraç ediyor.

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Manisa'da 2006 yılında umre için gittiği Suudi Arabistan'da Türk yemek şirketleri ile anlaşan üretici Yahya Acar, her yıl bu ülkeye 40 ton zeytinyağı, 80 ton da zeytin ihraç ediyor.

Manisa'nın Salihli İlçesi Çayköy Mahallesi'nden 2006 yılında umre için Suudi Arabistan'a giden evli 2 çocuk babası Yahya Acar (45), bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı. Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek için 175 bin liraya küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) kapısını çalan Acar, 2014 yılında aldığı 650 bin liralık hibe ile içerisinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu. Acar, her yıl ortalama 40 ton zeytinyağı, 80 ton işlenmiş zeytini Suudi Arabistan'a ihraç etmeye başladı.

Umre için gitti, hayatı değişti

ORGANİK ÜRETİM

2010 yılında organik üretime geçtiğini ve tesisinin organik sertifikasyon kurumlarınca denetlenerek belgelendiğini kaydeden Yahya Acar, burada 15 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yıllık zeytinyağından 1.5 milyon lira, zeytinden ise 1 milyon lira ciro elde ederek, ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu belirten Acar, şöyle dedi:

"TKDK'dan aldığım yüzde 50 hibe ile zeytin dolum makineleri aldım. Zeytin işleme tesisinde yılda 100 ton zeytinyağı üretimimiz var. Bunun 40 tonunu Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 60 tonunu da yurt içindeki firmalara pazarlıyoruz. Ayrıca 80 ton zeytini de işleyerek Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz."

DHA
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