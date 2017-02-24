  • Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
  • Yunan komutan Türk adasına çıktı, Yunan bayrağını çekti
  • 5 milyon kişinin faiz ve gecikme cezası siliniyor
  • Erdoğan eski bakan ve vekillerle buluştu !
  • Serbest bırakılan kundakçı yeniden gözaltında

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA MEMURLUK FIRSATI

Üniversite mezunlarına memurluk fırsatı

Yeni istihdam seferberliği beraberinde üniversite mezunlarına müjde getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hükümetin, istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak paketleri uygulamaya koymasından sonra önemli bir adımda İŞKUR’dan geldi. İŞKUR, mevcut 3533 İş ve Meslek Danışmanına ilave olarak 3000 kadro için daha maliye bakanlığına başvuruda bulundu.

İŞKUR, yeni alacağı 3000 kadro ile birlikte toplamda 6533 iş ve meslek danışmanı ile kapı kapı dolaşarak iş arayanlara koçluk yapacak. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKURve diğer sektör temsilcileri ile çalışarak İş ve Meslek Danışmanlığı’na ilişkin Ulusal Yeterliliği yeniden yayınladı ve artık sınav yeni yeterliliğe göre gerçekleştirilecek. Ülkemizde İş ve Meslek Danışmanlığı alanında en çok belgelendirme faaliyetini gerçekleştiren kurum olanSakarya Üniversitesi Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), yeni yeterliliğe göre sınav yapacak.

SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörü Öğretim Görevlisi Songül Döğer konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: İŞKUR’da istihdam edilen İş ve Meslek Danışmanlarınınçoğunluğunun belgelendirilmesi tarafımızdan gerçekleştirildi. İş ve Meslek Danışmanlığı sınavına lisans mezunu herkes katılabiliyor. 4 yıllık lisans diploması dışında hiçbir eğitim şartı yok. Sınav teorik ve performans (uygulamalı) olmak üzere iki aşamalı gerçekleştiriliyor. Yeni revizyon ile birlikte performans sınavı içerisinde üç farklı etkinlik ile tamamlanacak. İş ve Meslek Danışmanları sadece İŞKUR’da değil özel istihdam bürolarında ve işletmelerin insan kaynakları departmanlarında da istihdam edilebiliyor. İlk sınavda başarısız olan adaylarımız, ikinci sınavda sadece başarısız oldukları alandan ücretsiz olarak sınava katılabilecekler.”

SINAV NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULACAK?

Sınavı, Sakarya Üniversitesi- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), 25 Mart 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirecek. Sınav için son başvuru tarihi 19 Mart 2017. 
Sınav hakkındaki tüm detaylı bilgilere ve başvuru işlemlerine http://www.sausem.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

1055
-
CHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiasıCHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiası
MHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketiMHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketi
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Referandum kararını açıkladılar !Referandum kararını açıkladılar !
Porno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktıPorno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktı
Kızından sonra damadı da onu suçladı !Kızından sonra damadı da onu suçladı !
Dolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruzDolandırdıkları yaşlı çifti aradılar: Paraları çıtır çıtır yiyoruz
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS