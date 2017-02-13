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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN DİYANET'E ZOR SORULAR

Üniversite öğrencilerinden Diyanet'e zor sorular

Antalya'da düzenlenen bir seminerde öğrencilerin uzmanlara sorduğu sorular dikkat çekiciydi...

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Antalya’nın Alanya İlçesi’nde düzenlenen KYK Manevi Rehberlik Semineri'nde üniversite öğrenciler uzmanlara zor sorular sordu. Gençlerin sorularından bazıları raporlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkilileri geçen hafta Antalya’nın Alanya İlçesi’nde “KYK Manevi Rehberlik Semineri” düzenledi. Seminere Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu ve farklı branşlardan alanında yetkin birçok uzman katıldı. 

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Seminerde altı başlıkta atölye çalışmaları yapıldı ve “Manevi Rehberlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Sıkça Sorulan Sorular”, “Gençlik Tipolojileri ve Temel Yaklaşımlar”, “Sosyokültürel Etkinlikler ve Çeşitlilikleri”, “Materyal Üretme ve Geliştirme”, “Örnek ve Model Çalışmalar” ile “Sosyal Medya ve Gençlik” konuları ele alındı. Seminerde üniversite öğrencilerinin en çok sorduğu sorular raporlaştırıldı. Raporda, itikat/ iman esasları, helal-haram, gündelik ilişkiler, tesettür, İslam’ın kadına bakışı, hayvan hakları, radikal gruplar, terör örgütleri, mezhepler, evlilik, intihar, mahremiyet sınırlar, sanatmüzik ve gayri müslimlerle ilişkiler konusunda sorulan sorular yer aldı.

Üniversitelilerin en fazla sorduğu sorular rapora şöyle girdi:

- Kopya çekmek kul hakkı mıdır?
- Kendimizi manevi olarak eksik hissediyoruz, neler yapmalıyız?
- Şans oyunları, satranç, bilgisayar oyunları oynamanın hükmü nedir?
- Cinlerle irtibat kurulur mu?
- Büyü tutar mı?
- Kız-erkek arkadaşlığının sınırı nelerdir?
- İslam’da örtünme nasıl olmalıdır?
- Eğlence yerlerine giderek müzik dinlemekte dinen sakınca var mıdır?
- Sosyal medyadan gelen dini mesajı şu kadar kişiye göndermezsen... türü mesajların bir hükmü var mıdır?
- Üniversitelerde bazı dersler cuma namazı saatine denk geliyor, bu durumda ne yapmalıyız?
- Müslüman gencin üniversite hayatı nasıl olmalı?
- Allah, insanları neden yaratmıştır?

Habertürk
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