ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ARABA ÇARPTI

Üniversite öğrencilerine araba çarptı

Yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine araba çarptı.

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Yolun karşısındaki durağa geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki üniversite  öğrencisinden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı iki  üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. 

İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı  otomobil, İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsünden (İSTE) çıkıp yolun  karşısındaki durağa geçmeye çalışan İSTE Meslek Yüksekokulu Bilgisayar  Programcılığı Bölümü öğrencileri Eda Tütüncü (19) ile Rabia Turan'a (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 genç kıza, olay yerine gelen 112 acil  servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Tütüncü, İskenderun Devlet Hastanesine,  Turan ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Tütüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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