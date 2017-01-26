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ÜNİVERSİTEDE FETÖ OPERASYONU !

Üniversitede FETÖ operasyonu !

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 4'ü kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçentler G.K. ve K.Ö., öğretim görevlisi H.E.A., araştırma görevlileri S.A.C. ile F.M.Y, idari personeller M.G., M.D. ve E.S., işçiler F.D., Y.C. ve C.T.'yi örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Üniversitede FETÖ operasyonu !

Ayrıca ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlara da el koydu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Üniversitede FETÖ operasyonu !

DHA
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