ÜNİVERSİTEDE İSKELE ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA

Üniversitede iskele çöktü: 1 işçi enkaz altında

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bir iskele beton döküldüğü sırada çöktü. 6 işçi yaralandı, 1 işçi göçük altında kaldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi yerleşkesi içindeki ek bina inşaatına ait iskele, beton döküldüğü sırada çöktü. Yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırıldı, göçük altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı, göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı.

Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçükten 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Göçük altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

AA
423
Yurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdiYurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdi
Whatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yılWhatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yıl
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
Pentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planıPentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planı
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Sadullah Ergin'in adı FETÖ iddianamesindeSadullah Ergin'in adı FETÖ iddianamesinde
Karlov suikastında organizatöre gözaltıKarlov suikastında organizatöre gözaltı
Reina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalarReina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalar
ABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri olduABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS