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ÜNİVERSİTEDE KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE SALDIRI

ÜNİVERSİTEDE KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE SALDIRI

Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği Kadınlar Günü etkinliğinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

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Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği 8 Mart etkinliğinde, dışarıdan geldiği belirtilen bir grup bıçaklı saldırıda bulundu. Bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsün'de kadınların 8 Mart etkinliğine turnikelerden atlayarak içeriye giren 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup saldırdı. Öğrenciler, saldırganların bıçak kullandığını ve bazı öğrencilerin yaralandığını belirttiler. 

Saldırının ardından öğrenciler olaya tepki gösterdi. Yönetime de tepkilerini gösteren öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik alınmadığını söylediler. Öğrenciler saldırı anına ilişkin videoları da sosyal medyadan paylaştılar.

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