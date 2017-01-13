ÜNİVERSİTEDE TERÖR OPERASYONU: 26 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Üniversitede terör operasyonu: 26 öğrenci gözaltında

Düzce Üniversitesi'nde yapılan terör operasyonunda 26 öğrenci gözaltına alındı.

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Düzce Üniversite yerleşkesinde düzenledikleri izinsiz  gösteride "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen 26 öğrenci gözaltına  alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık  bir yıl önce Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde izinsiz gösteri  yaptığı, gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve çeşitli  pankartlar taşıdıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince  söz konusu 60 kişinin ikametlerinin tespitinin ardından operasyon başlatıldı.  Operasyonda 26 öğrenci gözaltına alınırken, ikametlerdeki bazı belge ve  dokümanlara el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanması için başlatılan  çalışma sürüyor.

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