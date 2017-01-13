Üniversitelerde bütünleme sınavı kalkacak mı ?

Üniversitelerde uygulanan, vize ve final sınavlarından düşük not alan öğrencilerin notlarını yükseltmelerine ve sınıf geçmelerine yarayan bütünleme sınavlarının kaldırıldığına dair sosyal medyada yayılan iddialara YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan açıklama geldi.



Binlerce öğrenci karara tepki gösterirken Saraç iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Saraç Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:



“Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz.”

Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.

YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.