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ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversiteler tatil edildi.

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İşte kar tatili ilan edilen üniversiteler ve açıklamaları şöyle:

Arel Üniversitesi: Olumsuz hava şartları nedeniyle üniversitemiz Tepekent ve Sefaköy yerleşkelerinde 9-10 Ocak tarihlerinde eğitime ara verilmiş olup, bu tarhilerdeki akademik ve idari personel izinli sayılacaktır. 9 Ocak’ta yapılacak final sınavları, 16 Ocak; 10 Ocak’taki sınavlar ise 17 Ocak tarihlerinde daha önce ilan edilen yer ve saatte yapılacaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi: Hava şartları nedeniyle 9-10 Ocak tarihlerinde tüm akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır. 7 Ocak’ta yapılması planlanan sınavlar tekrar 1 hafta aradan sonra 14 Ocak’ta başlayacak ve tüm sınavlar bir hafta aradan sonra aynı gün ve saatte aynı salonlarda yapılacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle önlisans, lisans, lisansüstü final sınavları ertelendi. (Daha önce ilan edilen duyurular geçersizdir.)

Yıldız Teknik Üniversitesi: Üniversitemiz tüm MYO ve ön lisans programlarında, lisans bölümlerinde ve lisansüstü programlarında yapılmakta olan final sınavları 9-10-11 Ocak günleri için programda herhangi bir değişiklik olmadan ilk sınavdan son sınava kadar bir saat ileri kaydırılmıştır. Buna göre sınavlar 9’da değil 10’da başlayacak. Sonraki sınavlar da ilan edilen saatten bir saat sonra başlayacaktır.

MEF Üniversitesi: Kar yağışının devam etmesi, ara yolların buzlanması sonucunda temizlenememesi nedeniyle eğitime 9 Ocak günü, bir gün süre ile ara verilmiştir.”

Beykent Üniversitesi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimine 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. 9 Ocak Pazartesi günü yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak olan kısa sınavlar, Aynı derslik ve saatlerde uygulanmak üzere 11 Ocak Çarşamba gününe ertelenmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi: Devam eden kötü hava koşulları nedeniyle, 9 Ocak Pazartesi günü üniversitemizin kampus ve ofisleri kapalı olacaktır.Yapılması planlanan tüm lisans, önlisans, lisansüstü sınavları, jüri sunumları ve İngilizce Hazırlık Okulu dersleri iptal edilmiştir. Shuttle servisleri hizmet vermeyecektir.

Marmara Üniversitesi de Pazartesi günkü sınavları erteledi. Üniversitenin Twitterhesabından yapılan açıklamada, "9 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan sınavlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle birimlerin belirleyeceği ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

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