Üniversiteli genç evinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde Baturay Bahar'ın tek başına yaşadığı evde meydana geldi. Cep telefonlarına cevap vermeyen Bahar'ın evine giden arkadaşları kapının da açılmaması üzerine şüphelenerek polise ihbarda bulundular. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, Baturay Bahar'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi genç öğrencinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemede Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Bahar'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.