SON DAKİKAİSTANBUL'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI !
  • Almanya’da çocuklara Nazi işkencesi !
  • Bülent Arınç, Melih Gökçek'e yanıt verdi
  • BDDK'den kredi kartları için önemli açıklama
  • Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı
  • Bahçeli'den hükümete ''mülteci'' tepkisi
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZA İĞRENÇ TACİZ

Üniversiteli genç kıza iğrenç taciz

Tramvayda pantolonunun içine koyduğu kabakla karşısında oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da tramvayda pantolonunun içine koyduğu kabakla karşısında oturan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla 67 yaşındaki M.Ü. polisin operasyonu sonucu yakalandı. Taciz, genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen Pazartesi günü Alaaddin-Kampus seferini yapan tramvayda meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kampusu'ne giden üniversite öğrencisi bir genç kız, tramvaya binip oturdu. Karşısına da özel bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 5 çocuk babası M.Ü. oturdu. Pantolonlu olan genç kızın bacaklarına ve vücuduna bakarak tacizde bulunduğu öne sürülen M.Ü., pantolonunun içine daha önceden koyduğu kabağı okşamaya başladı.

Bu durumu fark eden ve ve rahatsız olan genç kız da cep telefonunun kamerasıyla tacizi görüntüledi. M.Ü. bir süre sonra bir durakta indi. Genç kız da, kaydettiği görüntülerde birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Genç kızın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü dün bir tramvay durağında yakaladı. Polis, yaptığı üst aramasında M.Ü.'nün pantolonun kasık bölgesinde kabak buldu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen M.Ü.'nün daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.Ü.'nün ilk ifadesinde uzun süreden bu yana cinsel hayatı olmadığını ve kendisini tatmin etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öne sürüldü. M.Ü.'nün sorgusu sürüyor.

DHA
993
-
Reina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktıReina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktı
Kılıçdaroğlu: Alın size bir kavgaKılıçdaroğlu: Alın size bir kavga
Hollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdilerHollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdiler
Darbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştuDarbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştu
Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !
Düğün masraflarını davetlilerden istediDüğün masraflarını davetlilerden istedi
Türk düşmanlığı sokaklara taştı !Türk düşmanlığı sokaklara taştı !
Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !
İzin alıp kazmaya başladılar, duyan koştuİzin alıp kazmaya başladılar, duyan koştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS