YEREL HABERLER
Çanakkale Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÜNİVERSİTELİ KIZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.

İzmir'de evden kaçan daha sonra bulunan genç kız intihar girişiminde bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'den yarıyıl tatili için geçen Cuma günü Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere otobüs bileti almasına rağmen evine gitmeyip ortadan kaybolan ve 3 gün sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunup, ailesine teslim edilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğba Nur U., bu defa Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize girerek, intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları bulunduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genç kız, çevredekiler ve polis tarafından kurtarıldı.

İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan 19 yaşındaki Tuğba Nur U., iddiaya göre yarı yıl tatili için Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kızın, halasıyla kaldığı evdeki eşyalarının arasında bulunan mektupta, "Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim" yazılı olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçen yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Tuğba Nur U., üniversite eğitimi için kente geldi. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan halasının evine yerleşen genç kız, okulun yarı yıl tatiline girmesinin ardından geçen Cuma günü ailesinin yanına dönmek için otobüs bileti aldı. Halası ve eniştesinin şehirlerarası otobüs terminaline bıraktığı Tuğba Nur U., iddiaya göre Kocaeli'ye varması gereken saatte gitmeyince yakınları kendisini aramaya başladı. İzmir ve Kocaeli'ndeki yakınları, otobüs firmasının yetkilileriyle görüştüğünde, genç kızın otobüse hiç binmediğini öğrendi ve şaşkına döndü. Genç kızın İzmir'de kaldığı evdeki odasında yapılan incelemede, bir not bıraktığı ortaya çıktı. Buna göre notta, "Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim" yazılı olduğu öğrenildi. Üniversite öğrencisi Tuğba Nur U.'nun odasındaki eşyalar arasında çıkan alışveriş fişinde ise genç kızın çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığı anlaşıldı. Ayrıca, genç kızın not defterlerini inceleyen yakınları, psikolojik sorunları olduğunu fark etti. Geçen Cuma gününden bu yana haber alınamayan Tuğba Nur U.'nun bulunması için yakınları, polis ve jandarmaya başvurdu. Yakınları, üniversiteli kızın fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak görenlerden yardım istedi. Genç kız, dün Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunup, yakınlarına teslim edildi.

Ailesine teslim edilen Tuğba Nur U., bu defa Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ortaya çıktı. Evden kaçarak Gelibolu'ya geldiği öğrenilen genç kız, bugün öğlen Hamza Koy, Fener Mevkii'nde, denize girerek, intihar girişiminde bulundu. Genç kız, kendisini fark eden çevredekiler ve olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne getirilen Tuğba Nur U., buradaki tedavisinin ardından İzmir'den gelen bir yakınına teslim edildi. Daha önce de benzer şekilde daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız, yakını ve polis eşliğinde tedavisine devam edilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne götürüldü.

DHA
797
Aleyna Tilki'ye disiplin şokuAleyna Tilki'ye disiplin şoku
Cem Özdemir ve Can Dündar'a taksicilerden şok talepCem Özdemir ve Can Dündar'a taksicilerden şok talep
Elektrik akımına kapılıp öldüElektrik akımına kapılıp öldü
Taksicilerden ''indi-bindi'' isyanıTaksicilerden ''indi-bindi'' isyanı
İşte 23 il için hazırlanan destek paketiİşte 23 il için hazırlanan destek paketi
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Cemil Çiçek'ten o iddialara cevapCemil Çiçek'ten o iddialara cevap
''Protein tozu'' dedi, bonzai maddesi çıktı''Protein tozu'' dedi, bonzai maddesi çıktı
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS