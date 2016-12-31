Üniversiteliler 30 dilde 'teröre hayır' dedi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30 dilde "Terörsüz Bir Dünya" adlı klip hazırladı.

ESOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Öğrenci Kulübü (DiploMUN) öncülüğünde hazırlanan klipte, ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Onur Özçelik ve öğrencileri ''terörsüz bir dünya'' diledi.

Yönetmenliğini ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cemal Çıldır, kurgusunu ise Ahmet Aydın'ın yaptığı klipte, dünyanın en önemli sorunu haline gelen teröre karşı seslerini yükselten gençlerin 30 farklı dildeki konuşmaları ve işaret diliyle mesajları, İngilizce ve Türkçe alt yazı seçenekleriyle yayınlandı.

Gençler, gerçekleştirmek istedikleri hayallere terörün engel olmasına izin vermeyeceklerini, insanlığa yönelik bir tehdit oluşturan şiddet ve terörün çözüm olmadığını vurguladı. ''Gelecek biziz'' diyen gençler, terörün bir sonraki kurbanı olmayacaklarını anlattı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, gençlerin böyle bir inisiyatif almalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, daha iyi ve daha güvenli bir gelecek kurmak konusunda gençlere güvendiklerini belirtti.