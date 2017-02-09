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ÜNLÜ ANKETÇİ REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI

Ünlü anketçi referandum tarihini açıkladı

ANDY-AR Başkanı Faruk Acar, referandum tarihininin değiştiğini söyledi.

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ANDY-AR Başkanı Faruk Acar, YSK takvimine göre referandum için 9 Nisan'ın uygun olmadığını ve 16 Nisan tarihinin ağırlık kazandığını söyledi.

"ANKARA 16 NİSAN'A ODAKLANDI"
CNN TÜRK'de yayınlanan bir programa konuk olan Acar, Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı referandumun tarihine ilişkin "İki tarih vardı, özellikle 9'u ve 16'sı şeklinde ifade ediliyordu. Bugün itibariyle 9'u YSK'nın takvimine göre iptal oldu, artık 16'sı olduğu ifade ediliyor. Ben de henüz stüdyoya Ankara'dan gelen birisi olarak, oradaki havanın da 16'sına odaklanıldığını söyleyebilirim" dedi.

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