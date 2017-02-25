Ünlü bestekâr hayatını kaybetti



İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü yapan besteci Abdullah Balak, uzun süreden beri yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Balat'ın yakınları hastaneye akın etti.



TOPRAĞA VERİLDİ



Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Burada Balak için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Balak'ın ailesi ve sanatçılar katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

