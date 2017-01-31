ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR !

Ünlü çift boşanıyor !

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın 5.5 yıllık evliliği bitirme karar aldığı ortaya çıktı.

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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın 2011 yılında ‘âşıklar şehri’ Paris’te başlayan evliliklerinde sona gelindi. Toprak ve Maya adında 5 yaşında ikiz kızları bulunan oyuncu çift, yollarını ayırmaya karar verdi. Hürriyet'ten Büşra Bozak Aytek'in haberine göre; Hem Büyüküstün hem de Saylak, boşanma davası için avukatlarına vekâletname verdi.

NEDEN BİTTİ?
Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı. Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi. “Cesur ve Güzel” dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile “Vatanım Sensin”de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına  oturmuştu.

Hürriyet
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