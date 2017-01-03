Ünlü çitin evliliğinde kriz ! Hepsini sildi

Daha önce birçok kez çıkan boşanma iddialarını her defasında reddeden Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Çiftin kişisel sosyal medya hesaplarının durumu da iddiaları güçlendirir nitelikte. Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde şok bir harekette bulunarak eşiyle paylaştığı tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdı. Sarp Levendoğlu ise hesabını askıya aldı.

Birce Akalay, geçtiğimiz nisan ayında hesabını askıya almıştı. Daha sonra hesabını yeniden aktifleştiren ve paylaşımlarına devam eden güzel oyuncunun bu kez Sarp Levendoğlu'nun bulunduğu bütün fotoğrafları silmesi, ayrılmaya kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.