  • Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı
  • Dolandırıcıları kaybettikleri flaş bellek ele verdi !
  • İşte son yapılan referandum anketinin sonuçları
  • TSK az önce açıkladı: Suriye'den Türkiye'ye ateş açıldı
  • YÖK açıkladı: Boş kontenjanlara Suriyeliler yerleştirilecek

ÜNLÜ GİYİM MAĞAZASINDA ŞOKE EDEN OLAY

Ünlü giyim mağazasında şoke eden olay

İngiliz giyim markası Topshop'un mağazasında 10 yaşındaki bir çocuk üzerine düşen eşya nedeniyle yaşamını yitirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye’de de mağazaları bulunan dünyaca ünlü giyim markası Topshop’un İngiltere’deki bir mağazasında korkunç bir olay yaşandı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Berkshire bölgesindeki Oracle isimli alışveriş merkezinde meydana gelen kazada ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuk, mağazada bulunan bir eşyanın üzerine düşmesi sonucu başına darbe aldı.

Olay yerinde bilinci kapanan çocuk hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza sonrası iki saat boyunca mağazada inceleme yaptı.

Yaşanan olay mahkemeye taşınır ve Topshop’un olayda ihmali olduğu tespit edilirse, markanın ciddi bir tazminat ödemeye mahkum edilmesi söz konusu.

387
-
İrfan Değirmenci gitti, müzmin muhalif Emin Çapa geldiİrfan Değirmenci gitti, müzmin muhalif Emin Çapa geldi
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyorSeda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor
Fenomen gelin adayı babaevine döndüFenomen gelin adayı babaevine döndü
Sakarya'da jeotermal kaynak bulunduSakarya'da jeotermal kaynak bulundu
Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert sözlerBurhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert sözler
Reina canisinin son sözleriReina canisinin son sözleri
Çöpte duyulan saat sesi panik yarattıÇöpte duyulan saat sesi panik yarattı
8 yumurtayla başladı şimdi yetişemiyorlar !8 yumurtayla başladı şimdi yetişemiyorlar !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS