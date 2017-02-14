Ünlü giyim mağazasında şoke eden olay

Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye’de de mağazaları bulunan dünyaca ünlü giyim markası Topshop’un İngiltere’deki bir mağazasında korkunç bir olay yaşandı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Berkshire bölgesindeki Oracle isimli alışveriş merkezinde meydana gelen kazada ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuk, mağazada bulunan bir eşyanın üzerine düşmesi sonucu başına darbe aldı.

Olay yerinde bilinci kapanan çocuk hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza sonrası iki saat boyunca mağazada inceleme yaptı.

Yaşanan olay mahkemeye taşınır ve Topshop’un olayda ihmali olduğu tespit edilirse, markanın ciddi bir tazminat ödemeye mahkum edilmesi söz konusu.