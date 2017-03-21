Ünlü hamburgerciye İstanbul'da şok dava

İstanbul Barosu avukatlarından Sinem Şen, Gaziosmanpaşa'da çalıştığı hukuk bürosuna 9 Şubat'ta ünlü bir hamburger firmasından sipariş verdi. Yemek yedikten sonra Şen'de baş dönmesi ve mide bulantısı başladı. Hastaneye giden avukatın zehirlendiği belirlendi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Hanif'in haberine göre Şen, aldığı raporla savcılığa başvurdu ve şikâyet dilekçesinde "Çok yoğun olan iş hayatıma geçirmiş olduğum rahatsızlık nedeniyle iki gün ara vermek zorunda kaldım" dedi.

Şen "Şikâyetimin sonucunda dilerim ki bir kamu davası açılacaktır ve yaşadığım mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesinin yanı sıra, şirket bundan sonra hizmet ettiği kişilere karşı daha hassas ve özenli bir çalışma sürdürerek bu tip olayların yaşanmasının önüne geçecektir" dedi.