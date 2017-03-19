Ünlü iş adamına ortak geldi

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit International ile Güney Kore'nin en büyük inşaat firmaları arasında yer alan SK Engineering & Construction İran için büyük bir işbirliğine gidiyor. Unit International hisselerinin yüzde 30'u Güney Koreli firmaya satılırken, iki firma İran'da beş adet yeni enerji santrali inşa edecek ve işletecek.

Anlaşma ile ilgili olarak konuşan Unit International Başkanı Ünal Aysal, İran'a ortak olarak yapacakları santrallerin toplam yatırım tutarının 3.4 milyar dolar olduğunu söyledi. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Aysal, yüzde 30'luk hissenin kaç liraya satıldığı ile ilgili olarak ise bilgi vermedi.

7 SANTRAL 5'E DÜŞTÜ

İran Enerji Bakanlığı ile geçen Haziran ayında ülkeye toplam gücü 6 bin Mw'nin üzerinde 7 adet doğalgaz çevrim santrali inşa etmek konusunda bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Aysal, son görüşmelerle bu sayının beşe düştüğünü kaydetti. Güney Koreli firma ile ortak olarak yapacakları bu santrallerinin toplam gücünün ise 5 bin Mw olacağını ifade etti.

Güney Koreli SK Engineering & Construction ile son 4 aydır görüşme halinde olduklarını belirten Aysal, öncelik İran'daki projeler olmak üzere gelecekte yeni ülkelere de açılabileceklerini vurguladı. Aysal, Unit International olarak projelerinin Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.

ANLAŞMA CUMA GÜNÜ İMZALANDI

Öte yandan konu ile ilgili İran ve Güney Kore basınına yansıyan haberlere göre iki firma arasındaki anlaşma Cuma günü İstanbul'da imzalandı. Anlaşmayı SK Engineering adına Başkan Ahn Jae-hyun ve Unit International adına da Ünal Aysal imzaladı.

Anlaşma ile birlikte iki firma İran'ın Saveh, Zahedan, Sufian, Qasr-e Shirin ve Ahvaz bölgelerine yatırım yapacak. İlk enerji santrali inşaatlarının 2018 Ocak ayında Saveh ve Zahedan'da başlaması bekleniyor. Saveh'deki santarlin kapasitesi 1,200-MW, Zahedan'dakinin ise 880-Mw olacak. Santrallerin planlanan faaliyete geçiş zamanı ise 2020'nin ikinci yarısı.

SK TÜRKİYE'DE TUFANBEYLİ SANTRALİ'Nİ İNŞA ETTİ

1977'de kurulan SK Engineering, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon altyapıları ile bina çözümleri konusunda önemli işlere imza atıyor. Firma, Türkiye'de de Tufanbeyli Santrali'nin inşaasını gerçekleştirmişti.

İRAN OCAK SONUNDA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İran Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Unit International ile elektrik santrali yapımı için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, nihai anlaşmanın mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirmişti.

İran'ın yarı resmi Mehr haber Ajansı'nda yer alan haberde, nükleer anlaşma sonrası dönemde İran'ın, Almanya, Rusya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Türkiye'deki şirketlerle elektrik santrali yapımı için anlaşmalar imzaladığı kaydedilmişti.

İranlı Bakan, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak" ifadesini kullanmıştı.

Türk enerji şirketleri 3 milyar dolara İran’da santral yapacak

Unit International, geçen yıl haziranda İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık 7 ayrı doğalgaz kombine çevrim santrali kurma konusunda ön anlaşma imzalamıştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğalgaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacaktı. Ancak son yapılan görüşmelerle bu sayı 5'e geriledi, toplam güç ise 5 bin Mw olarak belirlendi.